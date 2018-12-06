Международная платежная система Mastercard, запустившая платформу для переводов денежных средств по номеру телефона, адресу электронной почты и через социальные сети, не собирается ограничивать функционал своих переводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mastercard.

Сбербанк в среду сообщил, что изменил механизм перевода средств на кредитную карту — теперь зачислить на нее средства можно только по номеру карты. В Сбербанке объяснили изменение тем, что в настоящее время денежные переводы зачисляются по номеру телефона на любую активную карту, в некоторых случаях переводы зачисляются на кредитную карту, что приносит клиентам банка неудобства, поскольку вывод средств с кредитной карты является платным. По данным банка, за первое полугодие 2018 года клиентами было совершено 1,4 млрд переводов друг другу на общую сумму 7,9 трлн рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наша стратегия заключается в предоставлении нашим банкам-партнерам самого широкого функционала. С помощью технологий Mastercard банки могут предложить клиентам переводы по номеру карты, номеру телефона, а также по e-mail и в социальные сети. У пользователей сервиса есть возможность выбрать карту для зачисления перевода или установить карты для автоматического зачисления средств», — ответили в компании на вопрос о том, планируется ли ограничение переводов на кредитные карты по номеру телефона.

Mastercard в апреле запустила в России технологическую платформу для переводов денежных средств по номеру телефона, адресу электронной почты, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», первым к инновационной платформе подключился Райффайзенбанк.