Уважаемые коллеги, завтра руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова выступит на бизнес-завтраке « Макроэкономический прогноз на 2019 год. Лучшие инвестиционные стратегии» (организатор - газета «Ведомости»). Она примет участие в первой утренней Панели экспертов (10.00-11.45).

Предлагаем вам задать интересующие вас вопросы. Пообщаться с ней можно будет как в кулуарах мероприятия, так и удаленно.

Обращаться можно: Елена Резниченко, Моб.: +7 (916) 820-58-69, EReznichenko@alfabank.ru, Press@alfabank.ru.

Программа бизнес-завтрака « Макроэкономический прогноз на 2019 год. Лучшие инвестиционные стратегии» (07 декабря 2018):



09:30 - 10:00

Регистрация участников



10:00 - 11:45

Сессия 1. Панель экспертов

Круглый стол с участием ведущих экономистов и экспертов, где обсуждаются основные финансово-экономические тенденции 2019 года в России и мире.



Модератор Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика», Московский центр Карнеги.



Темы для обсуждения

Экономика и бюджет России в 2019 году. Поддержат ли экономику налоговые нововведения и очередная пенсионная реформа?

Экспертные оценки уровня инфляции, ключевой ставки, ВВП, торгового баланса, курса рубля. Вероятное изменение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и его последствия для экономики.

Динамика реальных доходов и потребительского поведения населения как факторов российской экономики.

Макроэкономические показатели и риски крупнейших экономик мира – США, еврозоны, Китая – в условиях торговых войн. Насколько велики риски рецессии в мировой экономике и отдельных странах, каковы вероятные последствия? Привлекательные и опасные для инвестиций страны и регионы.

Динамика цен на нефть и себестоимости добычи «черного золота». Основные факторы ценообразования на рынке нефти в 2019 году. Влияние ситуации на нефтяном рынке на экономику России и других стран.

Влияние геополитических рисков и новых международных санкций на экономическую ситуацию в России и мире.



Участники дискуссии

Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе», Московский Центр Карнеги

Владимир Дребенцов, главный экономист по России и СНГ, группа BP

Андрей Клепач, заместитель председателя «Внешэкономбанка» (главный экономист) – член правления, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Наталия Орлова, руководитель центра макроэкономического анализа, Альфа-Банк

Антон Струченевский, исполнительный директор – главный экономист департамента глобальных рынков, аналитическое управление, Sberbank CIB

Антон Табах, управляющий директор по макроэкономике, «Эксперт РА»

11:15 - 11:45

Интерактивная работа экспертов сессии с участниками конференции в формате вопросов-ответов



11:45 - 12:15 Кофе-брейк



12:15 - 14:00

Сессия 2. Практикум инвестора

Дискуссия о глобальных трендах на фондовом и товарном рынках, основных рисках и возможностях для инвестиций в 2019 году. Прогнозы динамики фондовых индексов. Оптимальные долгосрочные инвестиционные стратегии в текущих рыночных и макроэкономических условиях. Актуальные инвестиционные идеи 2019 года. Наиболее привлекательные рынки, регионы и инструменты для частных инвестиций. Практикум инвестирования.



Модератор Евгений Коган, президент, инвестиционная группа «Московские партнеры».



Темы для обсуждения

Стоит ли в этом году ждать очередного финансового кризиса? Как от него защититься? Долгосрочные защитные стратегии управления активами и инвестиций в ожидании обвала на фондовых рынках.

Наиболее привлекательные инвестиционные идеи и стратегии 2019 года на международном фондовом рынке. Рухнет ли американский фондовый рынок после достижения исторических максимумов в 2018 году? Развивающиеся рынки против развитых: что выбрать?

Золото и другие защитные активы. На что сделать ставку?

Перспективные сегменты российского рынка акций. Привлекательные корпоративные истории. Лучшие инвестиционные решения в 2019 году.

Новые возможности российского долгового рынка в 2019 году. Государственные и корпоративные облигации. Евробонды. Изменения правил налогообложения. Как и сколько можно будет заработать на американских госбумагах?

Первые итоги и перспективы рынка жилой недвижимости в России после начала перехода от долевого к проектному финансированию строительства. Инвестиционные возможности в сфере коммерческой недвижимости. Стратегии и инструменты частных инвестиций в недвижимость.

Доходные стратегии и инструменты частных инвестиций в недвижимость за пределами России. Что и где выгодно купить за рубежом?

Спикеры сессии

Еврооблигации России и других развивающихся стран: предпочтения в аллокации, тактика и действия в течение года. Факторы влияния на субординированный долг и минимизация риска в российских бумагах.

Автор Telegram-канала «Бондовик»



Обзор российского рынка облигаций: факторы, которые стоит знать и учитывать инвесторам в 2019 году.

Денис Кучкин, основатель, партнер и генеральный директор, «Септем Капитал», Yango



Перспективные ценные бумаги американского рынка акций.

Павел Пахомов, руководитель аналитического центра, «Санкт-Петербургская биржа»



Мифы и реальность зарубежных рынков недвижимости.

Андрей Мануковский, председатель совета директоров, Moscow Sotheby's International Realty



Как заработать на рынке недвижимости в условиях затоваривания?

Олег Репченко, руководитель, аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»



Высокодоходные стратегии для состоятельных инвесторов: на что обратить внимание и как инвестировать агрессивную часть инвестиционного портфеля в 2019 году?

Михаил Ханов, управляющий директор, ИК «Алго Капитал»



13:30 - 14:00

Интерактивная работа экспертов сессии с участниками конференции в формате вопросов-ответов