Наталия представит свой прогноз на 2019, в том числе, расскажет про ограничения экономического роста.
Уважаемые коллеги, завтра руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова выступит на бизнес-завтраке « Макроэкономический прогноз на 2019 год. Лучшие инвестиционные стратегии» (организатор - газета «Ведомости»). Она примет участие в первой утренней Панели экспертов (10.00-11.45).
Предлагаем вам задать интересующие вас вопросы. Пообщаться с ней можно будет как в кулуарах мероприятия, так и удаленно.
Обращаться можно: Елена Резниченко, Моб.: +7 (916) 820-58-69, EReznichenko@alfabank.ru, Press@alfabank.ru.
Программа бизнес-завтрака « Макроэкономический прогноз на 2019 год. Лучшие инвестиционные стратегии» (07 декабря 2018):
09:30 - 10:00
Регистрация участников
10:00 - 11:45
Сессия 1. Панель экспертов
Круглый стол с участием ведущих экономистов и экспертов, где обсуждаются основные финансово-экономические тенденции 2019 года в России и мире.
Модератор Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика», Московский центр Карнеги.
Темы для обсуждения
- Экономика и бюджет России в 2019 году. Поддержат ли экономику налоговые нововведения и очередная пенсионная реформа?
- Экспертные оценки уровня инфляции, ключевой ставки, ВВП, торгового баланса, курса рубля. Вероятное изменение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и его последствия для экономики.
- Динамика реальных доходов и потребительского поведения населения как факторов российской экономики.
- Макроэкономические показатели и риски крупнейших экономик мира – США, еврозоны, Китая – в условиях торговых войн. Насколько велики риски рецессии в мировой экономике и отдельных странах, каковы вероятные последствия? Привлекательные и опасные для инвестиций страны и регионы.
- Динамика цен на нефть и себестоимости добычи «черного золота». Основные факторы ценообразования на рынке нефти в 2019 году. Влияние ситуации на нефтяном рынке на экономику России и других стран.
- Влияние геополитических рисков и новых международных санкций на экономическую ситуацию в России и мире.
Участники дискуссии
- Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе», Московский Центр Карнеги
- Владимир Дребенцов, главный экономист по России и СНГ, группа BP
- Андрей Клепач, заместитель председателя «Внешэкономбанка» (главный экономист) – член правления, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
- Наталия Орлова, руководитель центра макроэкономического анализа, Альфа-Банк
- Антон Струченевский, исполнительный директор – главный экономист департамента глобальных рынков, аналитическое управление, Sberbank CIB
- Антон Табах, управляющий директор по макроэкономике, «Эксперт РА»
11:15 - 11:45
Интерактивная работа экспертов сессии с участниками конференции в формате вопросов-ответов
11:45 - 12:15 Кофе-брейк
12:15 - 14:00
Сессия 2. Практикум инвестора
Дискуссия о глобальных трендах на фондовом и товарном рынках, основных рисках и возможностях для инвестиций в 2019 году. Прогнозы динамики фондовых индексов. Оптимальные долгосрочные инвестиционные стратегии в текущих рыночных и макроэкономических условиях. Актуальные инвестиционные идеи 2019 года. Наиболее привлекательные рынки, регионы и инструменты для частных инвестиций. Практикум инвестирования.
Модератор Евгений Коган, президент, инвестиционная группа «Московские партнеры».
Темы для обсуждения
- Стоит ли в этом году ждать очередного финансового кризиса? Как от него защититься? Долгосрочные защитные стратегии управления активами и инвестиций в ожидании обвала на фондовых рынках.
- Наиболее привлекательные инвестиционные идеи и стратегии 2019 года на международном фондовом рынке. Рухнет ли американский фондовый рынок после достижения исторических максимумов в 2018 году? Развивающиеся рынки против развитых: что выбрать?
- Золото и другие защитные активы. На что сделать ставку?
- Перспективные сегменты российского рынка акций. Привлекательные корпоративные истории. Лучшие инвестиционные решения в 2019 году.
- Новые возможности российского долгового рынка в 2019 году. Государственные и корпоративные облигации. Евробонды. Изменения правил налогообложения. Как и сколько можно будет заработать на американских госбумагах?
- Первые итоги и перспективы рынка жилой недвижимости в России после начала перехода от долевого к проектному финансированию строительства. Инвестиционные возможности в сфере коммерческой недвижимости. Стратегии и инструменты частных инвестиций в недвижимость.
- Доходные стратегии и инструменты частных инвестиций в недвижимость за пределами России. Что и где выгодно купить за рубежом?
- Спикеры сессии
- Еврооблигации России и других развивающихся стран: предпочтения в аллокации, тактика и действия в течение года. Факторы влияния на субординированный долг и минимизация риска в российских бумагах.
- Автор Telegram-канала «Бондовик»
Обзор российского рынка облигаций: факторы, которые стоит знать и учитывать инвесторам в 2019 году.
Денис Кучкин, основатель, партнер и генеральный директор, «Септем Капитал», Yango
Перспективные ценные бумаги американского рынка акций.
Павел Пахомов, руководитель аналитического центра, «Санкт-Петербургская биржа»
Мифы и реальность зарубежных рынков недвижимости.
Андрей Мануковский, председатель совета директоров, Moscow Sotheby's International Realty
Как заработать на рынке недвижимости в условиях затоваривания?
Олег Репченко, руководитель, аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»
Высокодоходные стратегии для состоятельных инвесторов: на что обратить внимание и как инвестировать агрессивную часть инвестиционного портфеля в 2019 году?
Михаил Ханов, управляющий директор, ИК «Алго Капитал»
13:30 - 14:00
Интерактивная работа экспертов сессии с участниками конференции в формате вопросов-ответов
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