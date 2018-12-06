Приказом Банка России с 6 декабря аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у Си Ди Би Банка (регистрационный номер 3339, Краснодар).

Как следует из сообщения пресс-службы ЦБ, лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении ее деятельности в порядке добровольной ликвидации и направлением регулятору соответствующего ходатайства.

Исходя из представленных банком в ЦБ отчетных данных, финучреждение располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.



В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса РФ и статьей 21 федерального закона «Об акционерных обществах», в банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Си Ди Би Банк — участник системы страхования вкладов, а аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, напоминают в ЦБ. Предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

