Криптомайнеры превзошли программы-вымогатели – главную киберугрозу последних лет, сообщают эксперты «Лаборатории Касперского», подведя итоги 2018 года. В 2018 криптомайнером был атакован каждый десятый российский пользователь, что вдвое превышает показатель 2017 года.

В целом с начала 2018 года практически 34% российских пользователей подверглись веб-атакам. Решения «Лаборатории Касперского» заблокировали 137 млн уникальных вредоносных ссылок на компьютерах пользователей. Более 37% столкнулись с локальными угрозами.

Доля спама в российском трафике составила 53%, при этом во всем мире эта доля составляет около 50%. Также в 2018 году продуктами «Лаборатории Касперского» было предотвращено более 89 млн попыток перехода пользователей на фишинговые сайты.

Среди типов организаций, чьи пользователи были атакованы фишерами, наиболее популярными у мошенников в этом году оказались банки (26%), платежные системы (24%), глобальные интернет-порталы (19%) и социальные сети (17%).

Также за 2018 год было обнаружено 4,9 млн установочных пакетов мобильных зловредов. Особое место занимают мобильные банковские троянцы: за этот год продукты компании зафиксировали 144 тысячи подобных объектов, и их количество постоянно растет. Около 40 тысяч пользователей в день сталкивались с троянцем Asacub, который распространялся посредством фишинговых SMS-сообщений, а на Россию пришлось 98% случаев заражения.

По прогнозам руководителя управления исследования угроз «Лаборатории Касперского» Тимура Биячуева, рост числа майнеров сохранится, также увеличится количество мобильных зловредов, в частности банковских троянцев. При этом скорее всего шифровальщики будут гораздо меньше использоваться в массовых атаках.