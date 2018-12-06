Криптовалютная биржа Binance сообщила о добавлении возможности поддержки так называемых субаккаунтов на ее платформе. Доступ к функции предоставляется только корпоративным пользователям либо пользователям с уровнем VIP 3 (объем торгов в размере 4,5 тыс. BTC за 30 дней и 1 тыс. BNB на счете) и выше.

Пользователям разрешается открывать до 200 субаккаунтов в одном родительском аккаунте, из которого они смогут получать доступ ко всей сопутствующей информации и функциям. Также родительский аккаунт может сбрасывать настройки двухфакторной аутентификации, API-ключей, ордеров и паролей и замораживать определенные субаккаунты, сообщает Тtrcoin .

Комиссия за перевод средств между субаккаунтами на предусмотрена. Присвоение VIP-уровня родительскому аккаунту осуществляется на основании активности всех привязанных к нему субаккаунтов.