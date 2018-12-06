Наибольшее число пользователей 30 самых популярных криптовалютных бирж базируется в США, России и Китае. Четвертое и пятое место по количеству криптотрейдеров заняли Вьетнам и Турция, говорится в исследовании белорусского маркетингового агентства BDCenter.

В число исследуемых криптобирж вошли Binance, Okex, Huobi, Bitfinex, Upbit, Zb.com, Hitbtc, Coinbase, Kraken,Bitstamp, Bittrex, Gate, Poloniex, Gemini, Coinsbank и другие биржи, сообщает ForkLog .

При этом средний возраст трейдера в Китае — 20-30 лет, в США — 30 лет. В России 50% трейдеров находятся в возрасте 25-40 лет, а 30% — от 18 до 25 лет. Также 50% пользователей бирж имеют законченное экономическое или математическое высшее образование.

Как говорится в исследовании, самая дорогая цена листинга криптомонет — на Huobi (3,5 млн долларов), Bibox и Binance (по 1 млн долларов). Самая популярная стоимость листинга — 10 BTC. У 13 бирж из 30 есть собственный токен.