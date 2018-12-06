Для инвестиционных проектов, по которым сумма займа Фонда развития моногородов (ФРМ) не превышает 250 млн рублей, устанавливается процентная ставка 0% годовых, при условии предоставления в качестве единственного обеспечения банковской гарантии и/или гарантии Корпорации МСП/МСП Банк и/или гарантии «ВЭБ.РФ».

Как говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации, меры поддержки Фонда развития моногородов предусматривают увеличение срока предоставления займов с 8 до 15 лет, рост максимальной доли участия Фонда в финансировании отдельного проекта с 40 до 80% от его стоимости, а также снижение минимального размера участия Фонда в финансировании инвестиционного проекта со 100 до 10 млн рублей. Срок рассмотрения документов по заявкам инициаторов проектов сокращается с 65 до 35 рабочих дней.

Также набсовет Фонда одобрил изменения порядка софинансирования расходов субъектов РФ и муниципальных образований для реализации проектов по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в моногородах.