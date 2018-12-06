Темпы роста потребительских цен в России в ноябре 2018 года ускорились до 0,5% с октябрьских 0,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в четверг. Годовая инфляция составила 3,8% против 3,5% месяцем ранее.



Инфляция с начала года достигла 3,4%. Как напоминает статистическое ведомство, в ноябре 2017-го цены выросли на 0,2%, а в январе — ноябре — на 2,1%.

«В ноябре в семи субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,9% и более. Заметный прирост цен отмечен в республиках Дагестан и Калмыкия — 1,1% в результате увеличения цен на продукты питания на 1,5% и 2% соответственно», — отмечает Росстат.

В Москве инфляция в ноябре составила 0,5% (с начала года — 3,5%), в Санкт-Петербурге — 0,4% (с начала года — 3,2%).

