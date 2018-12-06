Правительство может принять непопулярные среди нефтяников решения в случае повышения цен на бензин. Об этом заявил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев журналистам российских телеканалов в интервью, посвященном итогам года.



«Мы вынуждены были, скажем прямо, надавить на нефтяников, и заставить их подписать эти соглашения. Я считаю, что мы поступили правильно. Будем смотреть, что будет происходить дальше. Если удастся эту ситуацию держать, я надеюсь на это, потому что есть соглашения, есть определенные параметры, изменения акцизной политики, некоторые другие решения, которые мы принимаем в интересах поддержки самой нефтяной отрасли. Потому что эта отрасль важна, она кормит в значительной степени экономику. Тем не менее, если все будет стабильно, ничего трогать не будем. Если ситуация выйдет из-под контроля, я еще раз могу сказать, придется принимать непопулярные среди нефтяников решения, включая введение заградительных пошлин на экспорт, но, надеюсь, до этого не дойдет», — сказал он.

Напомним, правительство и нефтяные компании на совещании 31 октября договорились о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились с предложением правительства зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца 2018 года, а в следующем году — индексировать их не выше инфляции. Как сообщал представитель вице-премьера Козака Илья Джус, 1 ноября компании выполнили взятые на себя обязательства и снизили цены в оптовом сегменте.

