Геополитика является главной угрозой для фондового рынка в 2019 году, считают большинство участников облигационного конгресса в Санкт-Петербурге, опрошенных Банки.ру.

«Для российского инвестора, и соответственно и для эмитентов, основные риски несут санкции и в целом те геополитические процессы, которые сейчас происходят», — заявил портфельный управляющий «ТКБ Инвестментс Партнерс» Игорь Козак.

С ним согласен и директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов. «Санкции могут быть в любой момент, мы все живем на пороховой бочке», — заявил он.

Кроме того, по словам эксперта, угрозу фондовому рынку несет повышение налогов, поскольку реакция экономики непредсказуемая. «Есть риск, что инфляция улетит за пределы, которые таргетирует ЦБ, и ему придется повышать ставки», — предупредил Тремасов. Он также считает негативной для России ситуацию, которая складывается на нефтяном рынке. «Прогноз нефтяного баланса неблагоприятный. И если нефть упадет до 50 долларов, то ничего страшного не случится, но если возникнет угроза ухода ниже, это ударит по рублевым активам», — говорит эксперт.

Даже если резкого падения индексов не произойдет, то это добавит волатильности на фондовом рынке. По словам экс-аналитика Sberbank CIB Aлександра Кудрина, волатильность это тот фактор, который может привести к убытку даже опытного инвестора. «Поэтому эти риски необходимо хеджировать», — говорит он.

Среди других рисков эксперты отметили повышение ставок ФРС, которое может оказать влияние на валюты развивающихся рынков. Игорь Козак пояснил, что тактика резервной системы приводит к укреплению доллара и давлению на валюты развивающихся стран.

Также он отметил, что негативное настроение инвесторов создает и замедление мировой экономики. В этих условиях, считает он, лучше всего инвестировать в короткие облигации. «Если бы мы год назад вложились в ОФЗ с дюрацией один год, то получили бы 6,5%. И также стоит посмотреть на облигации с привязкой к ставке RUONIA, поскольку есть ожидания повышения ключевой ставки», — рекомендует Козак.