ЦБ может не повысить ставку в декабре, заявил на облигационном конгрессе Cbonds директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов. По его словам, среди инвесторов нет однозначного мнения по этому поводу.

Как считает эксперт, фактор роста инфляции не является для ЦБ поводом для ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция, по словам Тремасова, может достичь и 5,5%, однако более существенную угрозу для валютного рынка представляют санкции. «Думаю, уровень 70 рублей будет некомфортным для регулятора», — сказал он.

Последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в сентябре, увеличив ее на 0,25 процентного пункта, до 7,5%. Очередное заседание регулятора, где может быть принято решение по ставке, состоится на следующей неделе, 14 декабря.