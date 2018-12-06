Рост ВВП России в 2018 году может составить 1,6—1,7%. Такую оценку, основанную на опережающих индикаторах экономической активности, приводит департамент исследований и прогнозирования ЦБ в последнем (ноябрьском) выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» .

Аналитики напоминают, что, по предварительной оценке Росстата, рост ВВП в III квартале замедлился до 1,3% в годовом выражении с 1,9% во II квартале; одной из основных причин стал спад в сельхозпроизводстве из-за снижения урожая зерновых и ряда других культур после рекордного прошлогоднего уровня.

В ДИП ЦБ отмечают, что выводы, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

Официально Банк России дает прогноз по росту ВВП в 2018 году в виде более широкого диапазона: 1,5—2%. «Хотя в октябре отмечалась слабая динамика производства в ряде отраслей, она отчасти связана с действием временных факторов и не дает оснований для корректировки прогноза. Банк России сохраняет прогноз роста ВВП в текущем году на 1,5—2%», — говорилось в недавнем материале ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии».

В конце октября в рамках очередного заседания по ключевой ставке регулятор указывал, что темп прироста российской экономики в 2019 году ожидается в границах 1,2—1,7%.

