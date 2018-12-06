Годовая инфляция в России повысилась до 3,9% в 20-х числах ноября (с 3,5% в годовом выражении в октябре) и достигнет целевого уровня в 4% до конца года под действием ряда факторов разового и устойчивого характера. Об этом говорится в последнем (ноябрьском) выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , опубликованном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Из-за действия временных факторов инфляция превысит 5% в 2019 году, прежде чем вернется к 4% в 2020-м, полагают аналитики.

Они поясняют, что среднесрочные проинфляционные риски связаны с возможным влиянием произошедшего в 2018 году ослабления рубля и предстоящего повышения НДС на инфляционные ожидания. По мнению авторов бюллетеня, преобладание рисков превышения инфляцией 4% на среднесрочном горизонте связано также с ускорением роста потребительского кредитования, ситуацией на рынке труда, волатильностью на финансовых рынках.

В то же время в бюллетене отмечается, что политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к целевому.



В ДИП ЦБ подчеркивают, что выводы и рекомендации бюллетеня могут не совпадать с официальной позицией регулятора. Между тем ожидания по инфляции в целом соответствуют официальным прогнозам Банка России, который в октябре, на очередном заседании по ключевой ставке, подтвердил прогноз по повышению потребительских цен к концу 2018 года на 3,8—4,2% и ожидает ускорения темпов до 5—5,5% на конец 2019-го.