Центральный банк России отозвал лицензию у Златкомбанка. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

«Приказом Банка России № ОД-3125 с 6 декабря 2018 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерное общество «Коммерческий банк «Златкомбанк» (регистрационный номер 568, Москва)», — говорится в сообщении ЦБ.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«В деятельности Златкомбанка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, Златкомбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание», — отмечает регулятор.

Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении Златкомбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

Также регулятор указывает, что в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об этом будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Златкомбанк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. В банк назначена временная администрация, полномочия руководства приостановлены.