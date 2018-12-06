Банк России намерен предоставить дополнительные льготы по созданию резервов для банков, кредитующих оборонные предприятия, сообщает РБК со ссылкой на проект указания ЦБ.

В частности, банки смогут выводить из категории сомнительных реструктурированные кредиты заемщиков, работающих по гособоронзаказу, не учитывая финансовое состояние этих компаний. Аналогичные послабления распространятся на кредиты, которые компании ОПК направляют на погашение других своих долгов или на займы третьим лицам. Кроме того, для оборонных кредитов не будет действовать требование о распространении самой худшей категории качества на все кредиты, выданные одному заемщику, если качество этих ссуд разное.

Льготы в первую очередь предназначены для Промсвязьбанка, на базе которого специально создается оборонный банк, чтобы минимизировать угрозы западных санкций для других банков. Еще один бенефициар послаблений — принадлежащий корпорации «Ростех» Новикомбанк, рассчитывающий в дальнейшем продолжить работу с оборонными предприятиями. Остальные банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, сейчас согласовывают условия передачи своих оборонных кредитов новым уполномоченным банкам. Речь идет о кредитах на 1 трлн рублей.

В действующем положении ЦБ уже есть одна льгота для банков по оборонным кредитам: на них не распространяется требование классифицировать как сомнительные (с созданием резервов не менее 50%) ссуды, выданные заемщикам, не осуществляющим реальной деятельности либо имеющим незначительную денежную выручку. Новые послабления расширяют эту льготу.

Новые положения ЦБ, которые позволят банкам создавать несколько меньше резервов по кредитам предприятиям ОПК, позволят в конечном счете предложить им и более низкие ставки, считает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. Вряд ли такое снижение ставок может быть значительным, но с учетом большой долговой нагрузки этого сектора общий эффект окажется заметным, резюмирует эксперт.