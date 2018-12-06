Центральный банк России аннулировал лицензию Экономикс-Банка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 6 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у Экономикс-Банка (общество с ограниченной ответственностью), регистрационный номер 2136, Москва (приказ Банка России от 6 декабря 2018 года № ОД-3127)», — говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия Экономикс-Банк аннулирована Банком России на основании статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с решением кредитной организации о добровольной ликвидации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — отметил регулятор.

В банк будет назначен ликвидатор.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.