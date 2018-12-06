ОПЕК готова сократить добычу нефти на 0,9—1 млн баррелей в сутки в рамках соглашения со странами, не входящими в картель, о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов стран ОПЕК.

Как отмечает агентство, ОПЕК предложит этот вариант России и ожидает сокращения от других участников сделки.

«ОПЕК может сделать России предложение: организация сократит собственную добычу на 900 тысяч или один миллион баррелей в сутки и ожидает дальнейшего сокращения от стран, не входящих в ОПЕК», — отметил собеседник агентства.

5—7 декабря в Вене проходят переговоры стран ОПЕК и не входящих в картель государств, участвующих в соглашении о сокращении уровня добычи нефти.

Накануне министр нефти Омана Мохаммед бин Хамад аль-Румхи сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет рекомендовать сократить добычу нефти. При этом он не уточнил, о каком объеме сокращения идет речь. По словам аль-Румхи, базовым уровнем в рамках сокращения добычи может быть выбран уровень сентября или октября 2018 года. При этом речь идет о сокращении добычи на шесть месяцев, начиная с января 2019 года.