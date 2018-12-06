Банк «Уралсиб» рассматривает возможность обслуживания самозанятых и исполнения функций налогового агента по администрированию налога на профессиональный доход. Об этом сообщил предправления кредитной организации Константин Бобров в рамках OFFICEPARTY, прошедшей в стенах Банки.ру.

«Да, активно обсуждаем (тему. — Прим. ред.). И с органами власти, и с теми субъектами, где эти самозанятые концентрируются. Это интересный для нас сегмент клиентов, потому что он находится в нашей фокусной группе. Это люди с небольшими кошельками, но это новый сегмент. И мы видим, что другие конкуренты пока не так сильно представлены», — отметил Бобров.

С 1 января 2019 года в России вводится новый налог на профессиональный доход. На эту систему налогообложения могут перейти граждане, которые работают на себя, а также индивидуальные предприниматели с доходом до 2,4 млн рублей в год. С доходов, полученных от продажи товаров или оказания услуг, они будут платить 4% или 6%, в зависимости от типа клиента. Налогоплательщикам нужно будет встать на учет в налоговой и выбрать удобный для себя способ уплаты налога — через специальное приложение от ФНС, через банк или электронные площадки.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.

