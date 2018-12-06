Чистая прибыль банка «Уралсиб» по РСБУ по итогам 2018 года превысит прошлогодние показатели на 15%. Такой прогноз озвучил предправления кредитной организации Константин Бобров в рамках OFFICEPARTY, прошедшей в стенах Банки.ру.



«Прибыль ожидаем по РСБУ до спадов около 9 (миллиардов рублей. — Прим. ред.), после спадов — 6,5. Поскольку все любят сравнить с прошлым годом, это рост примерно 15%. По МСФО за девять месяцев мы насчитали 6,7 миллиарда, думаю, что будет цифра 7,5—8 миллиардов», — отметил Константин Бобров.

По итогам девяти месяцев 2018-го чистый процентный доход «Уралсиба» вырос на 28,6% — до 16,9 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 20,5% (5,6 млрд рублей). Согласно отчетности на 30 сентября, активы банка составляли 466,3 млрд рублей.

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.

