Банк «Уралсиб» начал отмечать свое 30-летие в формате OFFICEPARTY в стенах Банки.ру . Встреча «без галстуков» с клиентами кредитной организации прошла в среду, 5 декабря.

В ходе беседы с исполнительным директором Банки.ру Еленой Ищеевой руководитель кредитной организации Константин Бобров рассказал про повышение ставок по депозитам , реабилитацию и исключение из черного списка более тысячи предпринимателей, а также о намерении увеличить активы в 1,3 раза в 2019—2021 годах.

«Мы появились раньше, чем начала существовать современная Россия. И нас можно назвать одним из старейших банков», — пошутил Бобров, снимая галстук при гостях, чтобы подтвердить неформальность встречи.

На вечер пришли более 50 человек — форумчане Банки.ру, частные клиенты банка, и впервые на встрече преобладали представители малого и среднего бизнеса.

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Банк «Уралсиб» отмечает юбилей в четверг, 6 декабря. И портал Банки.ру поздравляет кредитную организацию с этой круглой датой и желает финансовой стабильности, клиентоориентированности, успехов в бизнесе и сильных рыночных позиций!

OFFICEPARTY — это новый формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.