Сотрудник компании «Сбербанк Управление Активами» Дмитрий Бергер манипулировал рынками 50 ценных бумаг с 3 февраля 2014 года по 26 января 2017 года. Тем самым некоторые юрлица получили доход свыше 150 млн рублей, а структурам Сбербанка были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере, сообщили в пресс-службе Банка России.



«Бергер Д.Э., являясь лицом, уполномоченным совершать операции с ценными бумагами от имени АО «Сбербанк Управление Активами», систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов — юридических лиц по предварительному соглашению за счет собственных средств АО «Сбербанк Управление Активами», а также за счет средств паевых инвестиционных фондов, Пенсионного фонда Российской Федерации, ФГКУ «Росвоенипотека». Аналогичные операции производились Бергером Д.Э. также от имени управляющей компании ООО «УК «Пенсионные накопления» в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов АО «НПФ Сбербанка», — говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, в ходе совершения более 1 тыс. серий подобных сделок контрагентами был получен доход в размере свыше 150 млн рублей.



«Контрагент совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Как правило, использовалась заявка типа «Айсберг» (заявка со скрытым объемом). Спустя непродолжительное время после этого (в большинстве случаев — менее минуты) Бергер Д.Э., действуя от имени АО «Сбербанк Управление Активами» или ООО «УК «Пенсионные накопления», выставлял одну или несколько заявок по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью», — пояснили в ЦБ.

По данному поводу ЦБ уже обратился в правоохранительные органы.