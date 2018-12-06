Со следующего года Минфин планирует сделать регулярными размещения инфляционных облигаций, сообщил на облигационном конгрессе в Санкт-Петербурге глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский.

Инфляционные облигации, или линкеры, выпускаются ведомством сейчас нерегулярно. По словам чиновника, обычно перед размещением таких бумаг изучается спрос.

«Мы предлагаем инфляционные бумаги, если мы видим, что значительная часть голосуют за него. На данном этапе участники предпочитают бумаги с постоянной доходностью», — сказал он.

Вышковский не исключает, что такие аукционы станут ежемесячными. Он уточнил, что размещать линкеры Минфин будет каждую третью среду раз в месяц.