Выплаты страхового возмещения вкладчикам Златкомбанка, лишившегося лицензии 6 декабря 2018 года, начнутся не позднее 20 декабря. Банк-агент будет выбран до 13 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 20 декабря 2018 года. До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам», — говорится в сообщении.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые в соответствии с решением правления АСВ будут отобраны на конкурсной основе не позднее 13 декабря 2018 года, добавили в агентстве.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.