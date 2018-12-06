Агентство по страхованию вкладов намерено привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Еврокредит» трех человек из числа его бывших контролирующих лиц. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Лицензия у «Еврокредита» была отозвана 4 декабря 2015 года, а 26 января 2016-го Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ.

На этой неделе, 4 декабря 2018-го, агентство направило в столичный арбитраж заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Печалова Д. В., Родина В. Б., Конакова С. Г., указано в сообщении. Сумма иска составляет 1 млрд 426,5 млн рублей.

Уточним, что совладелец «Еврокредита» Дмитрий Печалов занимал пост председателя правления банка и входил в его совет директоров; главный бухгалтер кредитной организации Владимир Родин также был членом правления.

АСВ в ходе конкурсного производства установило, что руководителем банка не была исполнена обязанность по передаче его документации и электронной базы данных (резервной копии) временной администрации и в дальнейшем агентству, в результате чего существенно затруднено осуществление процедуры конкурсного производства.

Кроме того, контролирующими лицами были совершены действия по кредитованию юридических и физических лиц, заведомо не способных исполнить свои обязательства, а также по формированию завышенного остатка денежных средств на счетах ностро в сторонней кредитной организации в период наличия у нее признаков несостоятельности (банкротства), в результате чего банку причинен значительный ущерб.



Напомним, перед отзывом лицензии «Еврокредит» заявлял о нехватке ликвидности , в том числе из-за зависшей крупной суммы в банке-корреспонденте с отозванной лицензией — Джаст Банке.