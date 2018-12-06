Страховые выплаты вкладчикам московского Экономикс-Банка и краснодарского Си Ди Би Банка начнутся не позднее 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на компенсации.

Для оперативного приема заявлений и максимально быстрых выплат агентство намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 13 декабря.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, погашается в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая. Заявления на компенсации могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.



Страховой случай в отношении Экономикс-Банка и Си Ди Би Банка наступил в четверг, 6 декабря, в связи с аннулированием их лицензий.

