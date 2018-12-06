На спот-рынке пара доллар/рубль торгуется на уровне 66,52 рубля, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Реакции на удешевление нефти не было. Думаю, участники рынка сейчас следят за тем, сможет цена на нефть пройти поддержку 60,57 доллара за баррель или нет. Если сможет, то курс доллара вернется к уровню 67,80 рубля. Если нет, курс доллара снизится до 66,25 рубля. В паре евро/рубль границы диапазона сузились до 75,30 – 76,15 рубля. Выход цены из него определит направление движения на 3 дня», - прогнозирует Антонов.

По мнению ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, с большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе, а рубль будет терять позиции против основных конкурентов.

«Доллар пока относительно стабилен к мировым валютам, но на открытии рынка Мосбиржи рубль поддастся общему негативу и двинется к верхней границе коридора 66-67 рублей за доллар. В котором российская валюта торгуется последние дни», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Рублю накануне удалось укрепиться. Свою роль, возможно, сыграло успешное по меркам последнего времени размещение ОФЗ. По итогам дня на Московской бирже доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 66,5700 рубля (-25 копеек), а европейская валюта снизилась до 75,5300 рубля (-27 копеек). Утреннее снижение нефтяных котировок в направлении 61 доллара за баррель марки Brent может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,9-67,2 рубля, для европейской валюты — 74,8-76,3 рубля», - поясняет сарший аналитик Альпари Вадим Иосуб.