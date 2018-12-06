Цена биткоина может упасть до 1,5 тыс. долларов, так как криптовалюта попала в сильную тенденцию распродаж, считает аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

«Есть немногое, что может препятствовать тому, чтобы угасающие цены биткоина достигли непрерывной средней в 1,5 тыс. долларов», — заявил Макглоун.

Эксперт обратил внимание на такой показатель для биткоина, как индекс среднего направления движения (Average Directional Index, ADX). Он растет по мере усиления тенденции распродаж и находится на самом высоком уровне с июля — около 47. Если ADX поднимется выше 50, это будет сигналом укрепления существующего медвежьего тренда, сообщает Anycoin .

По его словам, спешка с выходом инвесторов из криптовалют объясняется хардфорком bitcoin cash и продажами, связанными с уплатой налогов в конце года. При этом более низкие цены ведут к снижению спекуляций и волатильности, поэтому тенденцию этого года на крипторынке он оценил как позитивную.