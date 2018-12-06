Ежемесячно китайской платежной системой Alipay (входит в аффилированную с Alibaba Group финтех-компанию Ant Financial Services) в России пользуется около 100 тыс. человек, сообщил РБК представитель платежного сервиса. Большинство транзакций приходится на туристов из Китая, но также ервисом пользуются те, кто приезжает в Россию по делам, работает здесь или учится в российских вузах.

По данным погранслужбы ФСБ, за первые три квартала 2018 года в Россию с туристическими целями въехало 1,06 млн китайцев (или 118,1 тыс. туристов в среднем в месяц). Еще 281 тыс. граждан Китая приезжали Россию за этот период с деловыми целями. Если учитывать только приезжающих с туристическими и деловыми целями по среднемесячным показателям, то более 66% из них пользуются при транзакциях Alipay. За весь 2017 год Россию посетило с туристическими и деловыми целями 1,4 млн китайцев.

По данным Alipay, в среднем один пользователь системы за время поездки в Россию совершает четыре покупки и тратит до 50 тыс. рублей. По данным производителя онлайн-касс «Эвотор», существенный рост продаж через Alipay пришелся на лето — с июня по сентябрь. Количество чеков в эти месяцы по сравнению с маем в среднем выше в 5 раз, что в компании связывают с Чемпионатом мира по футболу и с тем, что летом в целом выше поток туристов. Активность во время главного спортивного события года отметили и в другой популярной в Китае платежной системе — UnionPay: объем транзакций по этим картам с середины июня по середину июля вырос более чем на 40%, а количество транзакций увеличилось примерно на 130%.

Сейчас по данным компании по всей стране к Alipay подключено более 25 тысяч магазинов, среди них такие продовольственные ретейлеры как «Дикси», «Азбука Вкуса», ретейлеры предметов роскоши — ЦУМ, ГУМ, ДЛТ, бутики Mercury Group, магазины duty free в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, сеть ресторанов быстрого питания Burger King, а также крупнейший продавец — парфюмерии и косметики «Л'Этуаль».

Одна из крупнейших платежных систем как в Китае, так и в мире, в Россию вышла в апреле 2017-го. Активная экспансия системы на другие рынка связана, в первую очередь, с ростом турпотока из Китая (в 2017-ом было зарегистрировано 129 млн исходящих поездок, что на 45,8 млн больше уровня 2012-го) и привычками самих туристов.