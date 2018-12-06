Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Дж. П. Морган Банку кредитный рейтинг «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг банка определяется на уровне паритета с Российской Федерацией. Как поясняется в релизе агентства, кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности (собственником почти 100% акций банка является американский JPMorgan Chase & Co.). Дж. П. Морган Банк обладает высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности («a+») ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле.

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля банка обусловлена главным образом его ограниченными рыночными позициями и умеренной диверсификацией операционного дохода (в основном формируется за счет комиссионных поступлений и операций на валютном рынке).

Значительный буфер абсорбции убытков подтверждается высоким уровнем основного капитала банка по регулятивным нормам, при этом на собственные средства приходится порядка 80% валюты баланса. Кроме того, Дж. П. Морган Банк является стабильно прибыльным.

Оценивая риск-профиль банка как сильный, АКРА учитывает высокое качество его активов вне портфеля ссудной задолженности. «Дж. П. Морган» не предоставляет услуг по кредитованию юридических и физических лиц, поэтому основной объем взвешенных с учетом риска активов формируют обязательства поддерживающей организации по размещенным банком на ее счетах средствам. Управление рисками банка в значительной мере реализовано на уровне JP Morgan.



За счет средств, размещенных на счетах материнского банка и ранее привлеченных в качестве взноса в уставный капитал, «Дж. П. Морган» может покрыть все обязательства перед сторонними кредиторами, указывают в АКРА, уточняя, что это объясняется отсутствием необходимости фондировать кредитные или другие банковские операции.