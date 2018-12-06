Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Газпромбанка на уровне «AA(RU)», прогноз — «позитивный». Рейтинг облигаций банка также подтвержден на уровне «AA(RU)».

Кредитный рейтинг ГПБ обусловлен его сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по достаточности капитала, удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию, а также нейтральной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Газпромбанка для российского финансового рынка, поясняется в сообщении АКРА .

«Одним из ключевых конкурентных преимуществ банка мы считаем тесное операционное и стратегическое взаимодействие с ПАО «Газпром». Банк входит в число лидеров отрасли по капиталу и размеру активов. Поддержку оценке бизнес-профиля банка также оказывают высокое качество корпоративного управления и адекватная стратегия развития», — говорится, в частности, в релизе.

Анализируя показатели достаточности капитала Газпромбанка, агентство в том числе отмечает низкую собственную способность банка генерировать новый капитал.



В числе прочего агентство констатирует улучшение качества активов банка, но вместе с тем указывает на повышенную волатильность отдельных факторов риск-профиля банка (объема кредитования связанных сторон и прочих требований к ним, а также уровня рыночного риска).