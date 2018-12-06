Агентство Markswebb опубликовало результаты ежеквартального мониторинга ценовой политики российских банков в отношении малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. Рейтинги составляются для пяти категорий клиентов. Фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые банком за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

В ходе инициативного исследования Markswebb Business Banking Fees Monitoring 2018 агентство выяснило, что фрилансеры в форме ИП, которые в ноябре и декабре 2018 года открывают расчетный счет в Москве и Санкт-Петербурге, могут бесплатно обслуживаться в шести банках: банке «Веста», Промсвязьбанке, Сбербанке, Совкомбанке, Уральском Банке Реконструкции и Развития и «Уралсибе». В этих банках не взимается комиссия за открытие и обслуживание счета и интернет-банка, а также за переводы предпринимателей в размере 100 тыс. рублей на собственные счета, открытые ими в качестве физлиц.

Торговая точка (ИП)

Лидерами рейтинга по стоимости обслуживания торговой точки — ИП в Москве стали УБРиР, Тинькофф Банк и «Точка», которые предоставляют от трех по пяти услуг бесплатно. В Санкт-Петербурге в тройку лидеров вошел банк «Открытие», который здесь предлагает более выгодные условия, чем «Точка».

Самые выгодные ставки по обслуживанию эквайринга предлагают УБРиР на тарифе «Эквайринг — Сбрось лишнее!» и ВТБ по программе «Бизнес-старт» — 1,6% с бесплатной арендой терминалов. Самая высокая комиссия в Совкомбанке — 2,3%, дополнительно взимается плата за подключение одного терминала в размере 2 880 рублей.

Компания B2B

Лучшие условия для компаний B2B в Москве предлагают банк «Веста», который запустил новый тариф по обслуживанию малого бизнеса, и банк «Открытие», который отменил комиссию за начисления в рамках зарплатного проекта в Москве. Самые выгодные в Санкт-Петербурге — УБРиР, «Открытие» и «Точка».

Явная зависимость стоимости обслуживания от региона выявлена в Сбербанке :

разная комиссия взимается за зарплатный проект;

ежемесячная стоимость ведения счета в Москве на 80 рублей выше, чем в Санкт-Петербурге;

после десяти бесплатных переводов в Москве платежка стоит 32 рубля, а в Санкт-Петербурге — 35 рублей.

В Газпромбанке ежемесячное ведение счета и интернет-банка в Москве на 600 рублей дороже, чем в Северной столице, а в Промсвязьбанке зарплатный проект в Петербурге бесплатный, в то время как в Москве ежемесячно взимается 1 тыс. рублей за обслуживание. Райффайзенбанк установил разные условия в городах по обслуживанию тарифа «Старт».

Сервисная компания

Выгодные условия по обслуживанию компании В2С предоставляет УБРиР с новым тарифом «Эквайринг — Сбрось лишнее!», Тинькофф Банк в рамках продукта «Профессиональный», «Точка» по программе «Все лучшее сразу». Они предлагают выгодные условия по торговому эквайрингу и несколько бесплатных услуг.

Самые выгодные условия по эквайрингу с оборотом 1 млн рублей в месяц — в ЮниКредит Банке на тарифе «Розничный». По его условиям нет комиссии при объеме до 300 тыс. рублей, а далее взимается 2%. Однако за счет высокой стоимости обслуживания пакета (9,9 тыс. рублей в месяц) банк находится во второй половине рейтинга.

Оптовая компания

Лучшие условия по обслуживанию оптовой компании в Москве и Петербурге предлагает «Веста»: здесь самые низкие на рынке стоимость РКО и ВЭД, а также бесплатный интернет-банк и корпоративная карта. Кроме того, в Москве банк не взимает комиссию за выплаты в рамках зарплатного проекта.

Ведение и обслуживание счета в иностранной валюте в обоих городах бесплатно в восьми банках: Альфа-Банке, «Весте», Модульбанке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, Тинькофф Банке, «Точке», «Уралсибе».

Самые низкие комиссии по переводу валюты (долларов США) — в «Весте» (0,1%, минимум 15 долларов, максимум 100 долларов) и УБРиР (0,1%, минимум 17 долларов, максимум 125 долларов). В Райффайзенбанке на тарифе «Валютный» за переводы в долларах взимается комиссия в 0,05% (минимум 20 долларов, максимум 300 долларов), а в Модульбанке она составляет фиксированную сумму от 300 до 3 тыс. рублей в зависимости от размера платежа.



В мониторинге приняли участие 23 банка: топ-20 по запросам в «Яндексе» и еще три кредитные организации, вошедшие в исследование по собственной инициативе (две из них отказалась от публикации результатов). Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимости услуг, необходимых конкретному типу бизнеса.