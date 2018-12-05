Центральный банк Венесуэлы сообщил во вторник, что страна полностью отказалась от использования старых денежных знаков, которые пока находились в обращении после деноминации.

Новая валюта — суверенный боливар — была введена в оборот с 20 августа 2018 года. Она заменила старый, обесцененный в результате гиперинфляции сильный боливар, а с купюр исчезли сразу пять нулей.

Как сообщает ЦБ, старые купюры в 1 тыс., 2 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 20 тыс. и 100 тыс. боливаров перестали считаться законным платежным средством с 3 декабря.

Новые деньги должны были появиться в стране еще 4 июня, однако затем власти отложили деноминацию до конца августа. Президент Николас Мадуро даже объявил этот день выходным, чтобы страна имела время на адаптацию к новым деньгам.

При этом новый суверенный боливар на «черном» рынке страны продолжает стремительно обесцениваться. По данным портала Dolar Today, во вторник за один доллар давали уже 466 суверенных боливаров при том, что официальный курс составляет 152 боливара.