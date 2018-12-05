ВЭБ подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве экс-предправления Спурт Банка Евгении Даутовой. Об этом сообщает финансовый портал Казани «Финансист» .

Сумма требований составляет 3,7 млрд рублей. Как напоминает интернет-издание, Даутова находится сейчас под домашним арестом. В отношении нее расследуются два уголовных дела.



Спурт Банк лишился лицензии в июле 2017 года, а в сентябре того же года был признан банкротом. Задолженность банка перед кредиторами на конец февраля 2018 года составляла более 12 млрд рублей.