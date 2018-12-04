Китайская компания Grandshores Technology Group, связанная с фондом на 1,5 млрд долларов, спонсируемым властями города Ханчжоу, планирует запустить привязанный к йене стейблкоин в феврале.

На должность исполнительного директора компании назначен известный китайский «биткоин-евангелист» Ли Сяолай, который будет преимущественно отвечать за разнообразные инициативы, связанные с блокчейном, а также за создание «системы стабильной цифровой валюты, ориентированной на массовые международные валюты», сообщает Ttrcoin .