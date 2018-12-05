В Агентство по страхованию вкладов (АСВ) поступило 24 заявления от вкладчиков Банка Торгового Финансирования в связи с отсутствием сведений о них в реестре страховых выплат. Временная администрация выявила факты несанкционированного списания денежных средств со счетов и вкладов физических лиц, а также операции по приему денежных средств без зачисления на счета. В АСВ сообщили, что под подозрением находится руководитель дополнительного офиса «Багратионовский». Временная администрация направила соответствующее заявление в правоохранительные органы.

В Банки.ру обратился один из вкладчиков лишившегося лицензии Банка Торгового Финансирования. Он и его жена не нашли себя в реестре страховых выплат. В ответ на их обращение в АСВ агентство сообщило, что в реестре нет сведений об обязательствах банка перед ними в заявленном размере. Также в официальном ответе было сказано о том, что «на данный момент основание для выплаты страхового возмещения временной администрацией не установлено».

«Агентство с пониманием относится к ситуации, в которой оказались некоторые вкладчики указанного офиса банка в результате противоправных действий его бывшего управляющего, и с учетом предоставленных Вами документов принимает меры по восстановлению в реестре информации о реальном размере обязательств банка. По результатам проведенных мероприятий Вы будете дополнительно уведомлены путем направления СМС-сообщения или иным установленным способом», — сообщили пострадавшим в официальном ответе агентства.

В ответ на запрос Банки.ру в АСВ подтвердили, что «временной администрацией выявлены факты несанкционированного списания денежных средств (полностью или частично) со счетов (вкладов) физических лиц, а также операции по приему денежных средств без зачисления на счета (вклады) всей суммы внесения или ее части руководителем дополнительного офиса «Багратионовский», говорится в комментарии АСВ.

В АСВ также подчеркнули, что временная администрация направила соответствующие заявления в правоохранительные органы.

«На текущий момент установлен факт отсутствия в банке документов и данных в автоматизированной банковской системе об обязательствах перед представившими агентству заявления физическими лицами в указанных ими размерах, в связи с чем в настоящее время у временной администрации не имеется достаточных оснований для включения требований указанных лиц в реестр страховых выплат агентства», — также говорится в комментарии АСВ.

Дальнейшие решения о возможности восстановления бухгалтерского учета будут приниматься с учетом реализуемых дополнительных мероприятий, включая розыск первичных документов в банке, подтверждающих факт внесения денежных средств и размер остатка, экспертизы представляемых вкладчиками первичных документов, а также с учетом информации и документов, которые могут быть получены правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявлений временной администрации.

В случае если указанные и другие мероприятия не позволят установить реальность внесения вкладов и восстановить их в учете, то вопрос может быть рассмотрен в судебном порядке.

«Законом о страховании вкладов предусмотрено, что при несогласии с размером подлежащего выплате возмещения по вкладам вкладчик вправе обратиться в суд с иском об установлении состава и размера соответствующих требований, а также подлежащего выплате возмещения по вкладам. По смыслу этой правовой нормы вкладчик вправе обратиться в суд с иском не только в случае несогласия с составом и размером установленных реестром обязательств, но и в том случае, когда во включении их в реестр отказано полностью. При этом на практике в зависимости от состава исковых требований иски могут предъявляться как к двум ответчикам — банку и агентству, так и к банку, при этом агентство может быть привлечено в качестве третьего лица. После получения судебного решения, которым удовлетворены требования вкладчика, банк обязан будет включить требования вкладчика в реестр обязательств банка перед вкладчиками. В свою очередь агентство по страхованию вкладов, в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, обязано выплатить возмещение по вкладу», — комментирует партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

По мнению руководителя юридического департамента НЮС «Амулекс» Надежды Макаровой, пострадавшие обязательно должны обращаться в суд. «Решение АСВ можно обжаловать с 2016 года, и пострадавшим нужно это сделать. Закон не говорит, куда надо идти, но им лучше обращаться в суд общей юрисдикции, так как там у них больше шансов на успешное обжалование решения. Если у них есть оригиналы, тогда шансы сильно увеличиваются, и есть много примеров положительной практики по этому вопросу», — отметила эксперт.

«Для подтверждения факта внесения денег клиентам банка необходимо собрать максимум доказательств, в том числе, по возможности, показания свидетелей. Шансы на положительный результат в суде будут зависеть не только от доказательств, но и от позиции агентства», — подчеркивает старший партнер «Делькредере» Денис Юров.



С 10 октября 2018 года агентством осуществляется выплата страхового возмещения вкладчикам Банка Торгового Финансирования, в отношении которого 28 сентября 2018 года наступил страховой случай.

По состоянию на 4 декабря 2018 года агентством выплачено возмещение по вкладам 1 487 вкладчикам банка на сумму 1,7 млрд рублей, что составляет 96% от общей суммы причитающегося к выплате страхового возмещения.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru