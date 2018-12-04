Связь-Банк предложил розничным клиентам новую дебетовую карту Visa с программой лояльности — Ultracard .

Как рассказали в кредитной организации, по карте предусмотрен cash back деньгами в размере от 5% до 10% при совершении покупок в одной из выбранных «любимых» категорий: «Автозаправки», «Развлечения», «Такси», «Товары для детей», «Рестораны», «Спорт». Категория может меняться клиентом один раз в месяц.

Кроме того, на остаток по карте начисляется до 5% годовых в рублях. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

При превышении суммы безналичных покупок в 10 тыс. рублей в месяц обслуживание карты будет бесплатным. При несоблюдении этого условия плата составит 149 рублей в месяц.

Для подключения к программе лояльности нужно заполнить заявку на выпуск новой Visa Ultracard на сайте или в любом из отделений банка. Также программу лояльности Ultra можно подключить к любой действующей карте Visa Связь-Банка категории Rewards или выше.

Предложение будет наполняться новыми категориями cash back, скидками и бонусами, витринами для клиентов от партнеров Связь-Банка — ретейлеров, туроператоров, магазинов, ресторанов и других, обещают в банке.

Ultracard можно использовать для получения зарплаты, а также перечислить на карточный счет полученный потребительский кредит и оформить длительное поручение на ежемесячный платеж для погашения задолженности и по потребительскому кредиту , и по ипотеке . Все привилегии платежной системы Visa автоматически распространяются на держателей карты Связь-Банка.

Карта Ultracard подходит для проведения бесконтактных платежей.



По карте Visa Ultracard Связь-Банка можно бесплатно снимать наличные в сумме до 10 тыс. рублей в месяц в любых банкоматах. При превышении этой суммы снятие в сети Связь-Банка и в банкоматах партнеров останется бесплатным, а в сторонних банкоматах будет взиматься комиссия в размере 1%, минимум 180 рублей. Лимиты по снятию наличных составляют 300 тыс. рублей в день и 600 тыс. рублей в месяц.

