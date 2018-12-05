Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество двух контролировавших ООО «Леноблбанк» лиц на сумму 1,9 млрд рублей.

Апелляция удовлетворила жалобу АСВ об отмене определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 ноября, когда заявителю было отказано в принятии обеспечительных мер.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках заявления о взыскании убытков с бывшего председателя правления банка Александра Попова и экс-главы филиала банка в Москве Татьяны Зозули.

Заявитель указал на значительный размер заявленных имущественных требований и возможность отчуждения контролирующими должника лицами принадлежащего им имущества на различных основаниях до вступления определения в законную силу.

Инвентаризация имущества Леноблбанка выявила недостачу в размере 162,5 млн рублей, сообщило в июле 2016 года АСВ. Арбитраж 17 декабря 2015 года удовлетворил заявление ЦБ о признании Леноблбанка банкротом.