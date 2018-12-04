Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который позволит уже со следующего года повысить пенсии для военных, а также для тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, в пожарной охране, в исправительных учреждениях, войсках Росгвардии и органах по борьбе с наркотиками.

Согласно действующим нормам, с 1 января 2012 года при начислении пенсии военнослужащему должна была учитываться сумма в размере 54% от его денежного довольствия. При этом, начиная с 2013 года власти обязаны были увеличивать ее на 2% до достижения 100%. Однако, как заметил во вторник на заседании комитета СФ по обороне и безопасности его зампредседателя Баир Жамсуев, «закон существует, но каждый год вносятся изменения по его приостановлению».

Последние несколько лет российский парламент регулярно принимал законы, согласно которым постепенный рост расчетной части денежного довольствия военных для начисления пенсий замораживался. Вместо этого размер довольствия, учитывавшегося для исчисления пенсии, устанавливался на уровне 72,23%.

Согласно же принятому закону, уровень в 72,23% зафиксирован с 1 января до 1 октября 2019 года, а после этого он увеличится до 73,68%. Это позволит довести рост военных пенсий до 6,3%.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что рост военных пенсий в будущем году превысит 6%. По его словам, с 1 октября 2019 года после индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%. Военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%.

Средняя военная пенсия по состоянию на 1 октября 2019 года благодаря поддержанному палатой закону составит 26,2 тыс. рублей.