Сооснователь «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «Открытие» отозвали иски друг к другу, сообщили RNS в пресс-службе банка «Открытие».

«20 ноября 2018 года состоялось судебное заседание по иску Беляева В.С. к банку об обязании выдать денежные средства со счета и по встречному иску Банка к Беляеву В.С. о взыскании задолженности по кредитному договору. В судебном заседании представителями Беляева В.С. и банка были заявлены отказы от исков, которые были удовлетворены судом, производство по гражданскому делу прекращено», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в марте Беляев подал иск к «ФК Открытие» с требованием вернуть 21,3 млн рублей накоплений . По данным издания, данные средства банк заблокировал на его депозите после того, как в августе 2017 года ЦБ забрал банк «Открытие» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора.