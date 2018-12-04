Для регулирования новых технологий власти Швейцарии намерены видоизменить нынешнее законодательство, при этом правительство не планирует создавать отдельную правовую базу для регулирования блокчейн- и криптоиндустрии, заявил министр финансов Швейцарии Ули Маурер.

По его словам, в 2019 году году правительство внесет поправки в шесть законопроектов в гражданском кодексе и в закон о банкротстве, сообщает Forklog .

Ули Маурер также акцентировал внимание на жесткой конкуренции между странами в сфере финтех-технологий. По его мнению, Великобритания уже превзошла в этом вопросе Сингапур и Шанхай.