Сбербанк запустил пилот комплексного решения по новой схеме финансирования долевого строительства — с использованием счетов эскроу в 11 субъектах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Тюменской областях, Республике Удмуртия.

В момент сдачи дома у застройщика уже будет достаточно средств для того, чтобы практически полностью погасить кредит, говорится в сообщении Сбербанка.

При этом застройщик может выбрать стандартную схему, со снижением ставки по ипотеке для покупателей на 1,6 п. п. или со снижением ставки по ипотеке для покупателей на 0,8 п. п.

При стандартной схеме по кредитной линии по проектам с использованием счетов эскроу устанавливается два вида ставки: базовая и специальная. Размер средневзвешенной ставки пересчитывается ежемесячно, и при расчете по части ссудной задолженности, равной объему средств на счетах эскроу, устанавливается специальная ставка, по остальной — базовая. Ставка по ипотечным кредитам не снижается.

Снижение ставки по ипотеке для покупателей на 1,6 п. п. предоставляется на весь срок кредитования. В этом случае для застройщика по-прежнему устанавливается средневзвешенная ставка, пересчет которой также происходит ежемесячно — в зависимости от объема средств, накопленных на счетах эскроу, в том числе средств ипотеки Сбербанка.

Специальная ставка начисляется на долю кредита, эквивалентную объему средств на счетах эскроу за вычетом суммы средств ипотечных кредитов Сбербанка, выданных на приобретение квартир в финансируемом объекте.

Схема со снижением ставки по ипотеке для покупателей на 0,8 п. п. предусматривает добавление еще одна компонента в расчет средневзвешенной ставки по кредиту застройщику.

Расчет итоговой ставки производится с учетом трех составляющих:

специальной ставки 1, умноженной на долю кредита, эквивалентную сумме средств на счетах эскроу без учета ипотеки Сбербанка;

специальной ставки 2, умноженной на долю кредита, сформированную ипотекой Сбербанка и покрытую средствами на счетах эскроу;

базовой ставки на остальную часть суммы кредита застройщику.

При этом специальная ставка 2 на 30% выше специальной ставки 1, но ниже базовой ставки.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, если предположить, что снижение ставки по ипотеке физическому лицу на 1,6 процентных пункта годовых приведет к росту продаж на стадии строительства, например, с 50 до 70%, а снижение ставки по ипотеке на 0,8 процентных пункта — до 60%, то застройщик фактически потратит на 12% меньше средств на обслуживание кредита по сравнению с базовой схемой, когда ставка по ипотеке не снижается.