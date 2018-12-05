Сбербанк отменил возможность переводов средств на кредитную карту по номеру телефона, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Сейчас переводы по номеру телефона от других клиентов «Сбера» зачисляются на любую активную карту клиента ( дебетовую или кредитную ). При этом держатели одновременно и дебетовых, и кредитных карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую. «В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», — отмечается в релизе.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций Сбербанк изменил механизм перевода средств. Так, переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно: по номеру телефона или по номеру карты, а переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты.

«Важно отметить, что абсолютное большинство держателей кредитных карт имеют и дебетовую карту, поэтому данное изменение их никак не затронет. Таким образом, если клиент хочет получить перевод именно на кредитную карту, ему достаточно предоставить отправителю только номер карты», — пояснили в банке.