Сбербанк изучает предложения о продаже доли в крупнейшем балканском ретейлере Agrokor, а также ведет переговоры о замене старшего долга в 1,1 млрд евро, сказал в интервью Reuters советник президента Сбербанка Максим Полетаев.

По его словам, предложения о продаже Сбербанку стали поступать от distressed фондов из Америки, Канады и Великобритании. «Все будет зависеть от цены, но пока мы их изучаем», — отметил он.



Аgrokor является крупнейшим работодателем на Балканах со штатом более 50 тыс. человек. Ретейлер был основан в 1976 году как цветочный магазин и с годами превратился в крупнейшую компанию Хорватии с выручкой, эквивалентной 15% ВВП страны. Сеть компании охватывает почти всю территорию трагически распавшейся Югославии. В прошлом году компания перешла под государственное управление из-за невозможности рассчитаться по огромным долгам. Долг Agrokor составлял около 58 млрд кун, что эквивалентно примерно 9 млрд долларов.

«У нас есть заключение аудитора, что риск-модель Сбербанка не позволила бы выдать Agrokor кредит, если бы банк видел настоящую отчетность», — сказал Полетаев.

По его словам, EBITDA компании была завышена вдвое. Компания показывала отчетность с долгом в 3,5 млрд евро, а в результате после повторного аудита PWC, проведенного уже в 2017 году, долг группы был увеличен на 2 млрд евро. В октябре хорватский суд утвердил сделку, в рамках которой кредиторы получат долю в капитале компании.

Сейчас компания постепенно переходит под контроль кредиторов, среди которых крупнейшие — российские госбанки Сбербанк (39,2%) и ВТБ (7,5%).