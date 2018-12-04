Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет. Теперь потребительские кредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания срока кредита до того, как им исполнится 70 лет; ранее возраст на момент окончания срока кредита не должен был превышать 65 лет, поясняют в банке.

Кредит можно оформить в отделении банка за один визит либо в «Сбербанк Онлайн» — без посещения офиса. Решение по заявке принимается в срок от двух минут.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, клиенты пенсионного возраста — один из приоритетных сегментов для кредитной организации. «Клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой «Мобильный банк» пользуются 63% пенсионеров», — рассказала она.



В Сбербанке напомнили о других продуктах для клиентов пенсионного возраста. «Сегодня им уже доступны вклады «Пополняй» и «Сохраняй» с максимальными ставками вне зависимости от суммы вклада, вклады «Пенсионный Плюс» (пополняемый и с частичным снятием) со ставкой 3,5% для тех, кто предпочитает получать пенсию на вклад, бесплатная карта «Мир Социальная» с процентом на остаток по карте 3,5%, а также повышенные бонусы «Спасибо» на карте «Мир Социальная», — указано в релизе.