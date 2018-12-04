По данным банка «Русский Стандарт», в 2018 году средний чек покупки по виртуальным предоплаченным картам составил 4 073 рубля.

«Большинство операций по виртуальным картам совершаются внутри страны (61%), а 39% покупок — за рубежом. По объему операций у держателей виртуальных карт лидируют следующие категории трат: финансовые учреждения (оплата банковских услуг, платежных сервисов и т. д.) — 20,3%, денежные переводы — 7,7%, компьютерные игры — 5,7%, страховые услуги — 5%, розничные магазины — 4%», — рассказали в пресс-службе банка.

В банке «Русский Стандарт» доля виртуальных карт составляет почти 40% (37,05%) среди всех предоплаченных продуктов.

«Популярность цифровых финансовых инструментов растет также благодаря их удобству и многофункциональности. Данные банка подтверждают общероссийский тренд: количество покупок и средний чек в сегменте e-commerce растут», — отметили в банке.