В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано более половины населения России — почти 84 млн человек, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».



С начала 2018-го с помощью учетной записи ЕСИА было совершено более 1,5 млрд авторизаций, что почти в два раза больше показателя прошлого года. Среди регионов, где доля зарегистрированных в системе граждан старше 14 лет превышает 90%, лидируют Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Тыва, Курская и Сахалинская области.

«К числу регионов с показателем выше 70% за 2018 год присоединилась Республика Калмыкия, где доля зарегистрированных в ЕСИА пользователей выросла за год почти на 35%, Республика Адыгея и Камчатский край с приростом около 25%, а также Хабаровский край, Республики Башкортостан, Марий Эл и Саха (Якутия), Кировская и Орловская области с показателем роста более чем на 20%. Более 54% от общего количества зарегистрированных в ЕСИА — женщины. Свыше 40% «электронных» граждан старше 45 лет. За ними следуют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (более 25%) и от 35 до 44 лет (22%). Доля пользователей в возрасте от 18 до 24 лет составляет почти 10%», — отмечается в релизе.

На текущий момент на Едином портале госулуг доступно более 29 тыс. федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Из них 23 тыс. требуют подтвержденной учетной записи, которая есть более чем у 60% пользователей портала (это почти 52 млн граждан).

По данным «Ростелекома», реализованный в марте 2018-го сервис подтверждения через онлайн-банкинг набирает популярность: этот канал оказался востребованным почти у 2,2 млн человек. C помощью квалифицированной электронной подписи учетную запись подтвердили более 450 тыс. россиян.

