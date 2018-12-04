Российская ассоциация «ФинТех» (АФТ) и Финтех ассоциация Японии (Fintech Association of Japan, FAJ) подписали меморандум о взаимодействии в сфере разработок финансовых технологий, в первую очередь, по блокчейну, а также - аналитическими и исследовательскими материалами. Сотрудничество с японскими коллегами даст возможность изучить процессы, способствующие внедрению инноваций.

Таким образом, стороны намерены совместно исследовать и реализовывать на практике перспективные мировые финансовые технологии, говорится в сообщении ассоциации «ФинТех».

По словам управляющего директора ассоциации «ФинТех» Татьяны Жарковой, Япония - одна из первых стран в мире, где финансовые технологии регулируются на законодательном уровне. Значительный интерес представляют и накопленные японской стороной данные по применению финансовых технологий на внутреннем рынке страны.

«Но и нам есть чем поделиться с FAJ. В частности, это опыт создания блокчейн-платформы «Мастерчейн», которая в перспективе может стать основой национальной блокчейн-инфраструктуры России», - добавила Жаркова.

Председатель правления Финтех ассоциации Японии господин Хироки Мураяма подчеркнул, что подписание меморандума будет способствовать развитию конструктивного диалога между профессиональными сообществами двух стран.