Почти половине россиян (43%) хватает денег лишь на самое необходимое — еду и одежду. Треть опрошенных может позволить себе основную бытовую технику, но покупка автомобиля для них — недоступная роскошь. А каждый десятый житель России сообщил, что его семье хватает денег только на пропитание. И, глядя в будущее, россияне не ждут заметных изменений в своем благосостоянии. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса исследовательского холдинга «Ромир».

В ходе опроса респондентам было предложено охарактеризовать благосостояние своей семьи в ретроспективе десяти лет, пяти лет и год назад, а также предположить, как изменится их жизнь с финансовой точки зрения в ближайшие пять и десять лет.



Так, лишь 1% респондентов заявил, что за последние пять лет в семье не хватало денег даже на еду. Десять лет назад в столь бедственном положении находилось чуть большее число опрошенных — 2%. Каждый десятый россиянин сообщил, что в прошлом году и пять лет назад имел достаточное количество средств только на еду, а вот покупка одежды становилась серьезной проблемой.



А 43% опрошенных заявили, что как в минувшем году, так и пять лет назад им хватало средств на приобретение еды и одежды, но купить мелкую бытовую технику было сложно. Чуть меньше аналогичных ответов приходится на период десять лет назад — 40%. Как в прошлом году, так и пять и десять лет назад треть россиян (33%) имела достаточно средств на приобретение не только еды и одежды, но и основной бытовой техники. Однако покупка автомобиля была им не по средствам.

Каждый десятый россиянин (11%) мог себе позволить приобрести автомобиль, но покупка недвижимости оставалась недоступной. И только 2% наших соотечественников в прошлом году и пять лет назад и 3% десять лет назад могли вообще ни в чем себе не отказывать, то есть имели возможность совершить любые покупки, в том числе и такие дорогостоящие, как недвижимость.

Отвечая на вопросы о финансовых перспективах на ближайшие пять и десять лет, наибольшая часть опрошенных сказали, что их финансов будет хватать только на самое необходимое — еду и одежду. Но если в горизонте пяти лет таким видят уровень своих доходов 41% респондентов, то для периода «через десять лет» этот показатель снижается уже до 36%.

Исследование финансового благосостояния россиян наглядно демонстрирует значительное расслоение общества, отмечает президент холдинга доктор социологических наук Андрей Милехин. «В каждой восьмой — десятой семье денег хватает только на пропитание, и то не всегда. Лишь чуть более десятой части опрошенных заявляет о полном финансовом благополучии своих семей. Остальные вынуждены в той или иной степени экономить — кто на одежде, кто на бытовой технике, кто на средствах транспорта», — комментирует итоги исследования эксперт.



