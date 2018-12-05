Ripple, NEM и другие компании основали новую ассоциацию под названием «Blockchain for Europe», призванную представлять интересы криптовалютного и блокчейн-бизнеса на европейском континенте.

Ассоциация намерена повышать осведомленность о технологии среди потребителей и регуляторов и доносить «истинную природу и потенциал» блокчейна и распределенного реестра до них, сообщает Ttrcoin .

Также в рамках своей программы Blockchain for Europe планирует обеспечить в ЕС и его государствах-членах разработку законодательства, которое будет способствовать развитию этого сектора.