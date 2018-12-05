Объем нового бизнеса 100 крупнейших лизинговых компаний России за девять месяцев 2018 года вырос на 44,6% и составил рекордные 969,6 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании «Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2018 года: по накатанной колее» , подготовленном агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Консенсус-прогноз по результатам интервью с лидерами рынка говорит об ожидании дальнейшего роста до 2024 года.

«Лизинговый рынок второй год подряд ставит исторические рекорды, — комментирует генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков. — Рост нового бизнеса продемонстрировали две трети компаний, участвующих в рейтинге. Ключевое влияние на объем рынка оказывает динамика трех крупнейших государственных лизинговых компаний, которые обеспечили свыше 71% совокупного прироста объема нового бизнеса».

Согласно выводам исследования, основным драйвером роста рынка стал лизинг железнодорожной техники, доля которого в структуре нового бизнеса участников рейтинга увеличилась за девять месяцев 2018 года с 20% до 31%. Основными факторами опережающих темпов роста сегмента стали ускоренная утилизация старого подвижного состава, а также оживление в угольной отрасли. Вместе с тем совокупная доля транспортных сегментов в общем объеме нового бизнеса по сравнению с аналогичным периодом 2017 года практически не изменилась и составила 79,9%.

Данные рэнкинга топ-100 лизинговых компаний показывают, что государственный сегмент занимает доминирующее положение на рынке. Значительные темпы роста бизнеса государственных лизинговых компаний, занявших первые три позиции в рэнкинге, обусловили увеличение доли государственного сегмента за девять месяцев 2018 года в совокупном объеме нового бизнеса участников рэнкинга на 10 процентных пунктов, до 55%. В то же время усилилась консолидация лизингового рынка. Доля в совокупном объеме нового бизнеса попавших в топ-20 компаний по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилась на 4,6 п. п. и перешагнула отметку в 88%. При этом доля компаний из топ-тройки рэнкинга превысила 48%.

Как отмечается в обзоре, доля оперативного лизинга в новом бизнесе вернулась к уровню 2016 года. При этом, как и в прошлом году, наибольшую долю (93,5%) нового бизнеса в сегменте операционного лизинга сформировали сделки с авиа- и железнодорожной техникой.

В исследовании представлен консенсус-прогноз долгосрочного развития лизингового рынка на период до 2024 года, который основан на углубленных интервью с руководителями крупнейших компаний лизингового рынка. Базовый сценарий прогноза предусматривает достижение пика темпов прироста нового бизнеса в 2021—2022-м и последующий их выход на уровень 15—25% в год. По консервативному сценарию, пик темпов прироста будет достигнут уже в 2019 году, а в среднесрочной перспективе рынок ожидает стагнация в связи с реализацией макроэкономических рисков и сокращением государственной поддержки.



Напомним, в октябре было объявлено о разделении бизнесов агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») и кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». В этой связи организации отдельно друг от друга проводили анкетирование лизингодателей по итогам девяти месяцев.